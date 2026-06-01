Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Altenbach L 536

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer, Rettungshubschrauber im Einsatz PM 1

Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Derzeit befinden sich Polizei sowie Rettungskräfte auf der L 536 bei Schriesheim zur Abzweigung nach Altenbach im Einsatz. zunächst

Zunächst wurde ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gemeldet. Zudem ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Ein weiterer Radfahrer stürzte in der Folge unbeteiligt.

Es kommt ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Zu den erlittenen Verletzungen der Unfallbeteiligten ist bislang nichts bekannt.

Inwieweit die Unfallgeschehen in Zusammenhang stehen ist zum Berichtszeitpunkt noch unbekannt.

Es wird nachberichtet.

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