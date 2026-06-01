Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen/Rhein-Neckar-Kreis: Kirchenglocke gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine bronzene Kirchenglocke von der Friedhofskapelle im Friedhofsweg. Die Glocke hing in einem hölzernen Glockenstuhl. Nach aktuellem Ermittlungsstand demontierte die Täterschaft zunächst den Klöppel, welcher mit einem Metallträger an der Glocke befestigt war. Dann wurde die Glocke über das Schrägdach heruntergelassen. Dabei gingen mehrere Dachziegel zu Bruch. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert der Glocke sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Edingen-Neckarhausen übernahm die weiteren Ermittlungen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 oder beim Polizeiposten Edingen-Neckarhausen unter der Telefonnummer 06203/ 892029 zu melden.

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