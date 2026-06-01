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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach/Rhein-Neckar-Kreis: Kleinlaster bleibt an Hausdach hängen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 22-Jähriger fuhr am Samstag mit einem Sprinter die Kirchenstraße entlang. Gegen 13 Uhr blieb er dann plötzlich mit dem Fahrzeug an einem auf die Fahrbahn ragenden Balken eines Hausdachs hängen. Ein Verkehrsschild, das eigentlich auf das niedrige Gebälk hinweist, war zum Unfallzeitpunkt durch Pflanzenwuchs so bedeckt, dass der Fahrer das Schild nicht sehen konnte. Die Feuerwehr musste den verkeilten Sprinter freischneiden. Durch den Unfall verschob sich der Dachbalken des Hauses um einige Zentimeter. Wie hoch der so entstandene Schaden ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. An dem Kleinlaster entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Das Polizeirevier Neckargemünd übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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