Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, um 20:00 Uhr kam es auf der Leithestraße in Gelsenkirchen-Ückendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6- und ein 4-jähriges Kind schwer verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 66-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 24-jährigen Gelsenkirchenerin, die die Leihestraße befuhr. In ihrem Pkw saßen auf der Rückbank ihre beiden Kinder. Diese wurden trotz vorschriftsgemäßer Sicherung durch den Zusammenstoß verletzt und mussten durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär verblieben. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 66-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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