PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, um 20:00 Uhr kam es auf der Leithestraße in Gelsenkirchen-Ückendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 6- und ein 4-jähriges Kind schwer verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr ein 66-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw einer 24-jährigen Gelsenkirchenerin, die die Leihestraße befuhr. In ihrem Pkw saßen auf der Rückbank ihre beiden Kinder. Diese wurden trotz vorschriftsgemäßer Sicherung durch den Zusammenstoß verletzt und mussten durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär verblieben. Die beiden Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 66-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 06:38

    POL-GE: Tätlicher Angriff auf Polizeivollzugsbeamte in der Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Am Freitag den 29.05.2026, gegen 22.15 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung im Schritttempo den Heinrich-König-Platz in der Altstadt. Plötzlich trat ein 59-jähriger Gelsenkirchener an den Streifenwagen heran und trat gegen diesen. Als die Polizeibeamten ausstiegen und die Identität des Gelsenkircheners feststellen wollten, rannte dieser ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 00:26

    POL-GE: Einsatz mit Klimaaktivisten beendet

    Gelsenkirchen (ots) - Mit einem Großaufgebot war die Polizei Gelsenkirchen am Freitag, 29. Mai 2026, rund um ein Kraftwerk im Stadtteil Scholven im Einsatz, nachdem Klimaaktivisten sich unrechtmäßig Zugang zu dem Gelände verschafft hatten. Hierzu berichtete die Polizei bereits: 1. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6284703 / 2. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6284809 Abschließend zieht die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren