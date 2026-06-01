Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendliche dringen nachts ins Freibad ein

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Anwohnerin meldete der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Jugendliche, die sich unbefugt im Freibad in der Neckarstraße aufhielten. Diese würden auch vom Sprungturm springen. Als eine Streife des Polizeireviers Ladenburg die Meldung überprüfte, flüchteten mehrere Jugendliche, die in nasser Kleidung in Richtung Römerstadion unterwegs gewesen waren. Die Streife konnte zwei 15-jährige Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Die Eltern der Jugendlichen wurden von der Polizei informiert. Gegen die beiden 15-Jährigen sowie gegen zwei weitere Personen wird wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

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