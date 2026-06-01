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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Maschinen von Baustelle gestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle an der Straße In den Schafäckern im Feldgebiet. Mehrere Baumaschinen wurden auf bislang unbekannte Art und Weise entwendet, nachdem sie zuvor mit einem Baggerarm gesichert wurden. Der entstandene Schaden wird auf über 22.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/ 4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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