Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende in der Oststadt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am vergangenen Samstag wurde in der Mannheimer Oststadt in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäusern eingebrochen. Die Ermittlungen werden durch das Dezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt.

Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 15:15 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus in der Werderstraße. Anschließend hebelten die Unbekannten eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf und durchsuchten sämtliche Zimmer der Wohnung. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von 300 Euro.

Ebenfalls am Samstag gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen 11:45 Uhr und 13:45 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Augartenstraße sowie in eine dortige Wohnung im zweiten Obergeschoss. Auch hier wurden alle Räumlichkeiten vollständig durchsucht. Die Täterschaft entwendete Bargeld in Höhe von 500 Euro sowie Schmuck im Gesamtwert von 1.000 Euro. Der Gesamtschaden beläuft sich somit auf 1.500 Euro.

Es werden Personen gesucht, die in den genannten Zeiträumen in der Werderstraße oder der Augartenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Die Polizei nimmt die aktuellen Vorfälle zum Anlass, auf Möglichkeiten zur Sicherung von Wohnungen hinzuweisen:

- Türen und Fenster sichern: Auch bei kurzer Abwesenheit sollten Wohnungs- und Hauseingangstüren stets verschlossen werden. Einfache Zusatzschlösser und Querriegelschlösser erhöhen den Einbruchschutz erheblich. - Wachsam sein und Nachbarschaft einbeziehen: Informieren Sie Nachbarinnen und Nachbarn bei längerer Abwesenheit und bitten Sie diese, auf ungewöhnliche Vorkommnisse zu achten. - Verdächtiges sofort melden: Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt, sollte umgehend den Notruf 110 kontaktieren. - Keine Wertgegenstände sichtbar aufbewahren: Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen sollten nicht offen zugänglich oder in leicht auffindbaren Verstecken gelagert werden. - Kostenlose Beratung nutzen: Das Polizeipräsidium Mannheim bietet eine kostenfreie Beratung zur technischen Einbruchsprävention an. Interessierte können sich hierzu an die zuständige Kriminalprävention wenden.

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