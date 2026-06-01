Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt Fußgänger auf Zebrastreifen an und flüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag, den 30. Mai 2026, gegen 18:15 Uhr, ereignete sich am Berliner Platz in Weinheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen querte ein 26-jähriger Mann den dortigen Fußgängerüberweg, als ein bislang unbekannter Autofahrer mit einer grauen oder beigefarbenen G-Klasse des Herstellers Mercedes-Benz den Zebrastreifen befuhr, anstatt dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen. Hierbei erfasste er den Fußgänger an der linken Hüfte. Der Unfallverursacher hielt daraufhin an, entschuldigte sich mehrfach und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich, - etwa 55 Jahre, - schlanke Statur, - sehr kurz bis keine Haare.

Der 26-Jährige wurde durch die Kollision mit dem Auto leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer beziehungsweise das betreffende Auto mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201 1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell