Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Motorradfahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der Wilhelm-Varnholt-Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Hyundai-Fahrer die B 37 von der BAB 656 kommend in Richtung Stadtmitte. Eine ebenfalls 19-jährige Fahrerin eines Motorrads der Marke Suzuki fuhr hinter ihm. Kurz vor der Ausfahrt Neuhermsheim "Eastside" musste der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen. Die Motorradfahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät, fuhr auf den Hyundai auf und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden; es kam zu einem kleineren Rückstau.

Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt aufgenommen.

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