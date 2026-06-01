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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren nach Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz in Untersuchungshaft

POL-MA: Zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren nach Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz in Untersuchungshaft
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BAB5/St.Leon-Rot/RNK (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim.

Am 29.05.2026 gegen 09:00 Uhr kontrollierte eine Streife der Autobahnfahndung Walldorf einen 23-jährigen VW Caddy-Fahrer sowie dessen 28-jährigen Beifahrer am Autobahnparkplatz Mönchberg nahe des Walldorfer Kreuzes.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten im Laderaum des genutzten Transporters insgesamt 150.000 Tabletten Pregabalin und 30.000 Tabletten Tramadol sicher.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die beiden Beschuldigten die hohe Menge an rezeptpflichtigen Arzneimitteln ohne Erlaubnis in der Absicht mit sich geführt haben, diese gewinnbringend weiter zu veräußern.

Die Tatverdächtigen wurden noch am 29.05.2026 der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten erließ und diese in Vollzug setzte. Anschließend wurden beide in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Heidelberg
Pressestelle:
Erster Staatsanwalt Herr Schmidt
Telefon:06221/59-2024
E-Mail: pressestelle@staheidelberg.justiz.bwl.de

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffert
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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