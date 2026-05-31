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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw-Brand in Tiefgarage

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag kam es in einer privaten Tiefgarage in der Riedfeldstraße im Stadtteil Neckarstadt-West zu einem Brand. Gegen 13:00 Uhr wurde der Vorfall der Feuerwehr Mannheim gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz in Flammen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr zügig gelöscht werden. Durch die starke Rauchentwicklung wurden vier weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage beschädigt. Die Löscharbeiten waren gegen 16:00 Uhr beendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Etwa 20 Personen des betroffenen Mehrfamilienhauses wurden vorsorglich aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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