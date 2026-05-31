Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw auf K9710 alleinbeteiligt verunfallt und überschlagen - PM Nr.1

Heidelberg (ots)

Derzeit befinden sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf der K9710 zwischen Kohlhof und Waldhilsbach im Einsatz. Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde auf dieser Strecke ein überschlagener Pkw gemeldet. Der Sachverhalt konnte durch Einsatzkräfte so bestätigt werden. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

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