Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Größerer Verkehrsunfall im Bereich Siebenbürger Straße (K9751)-- Rettungskräfte im Einsatz - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem größeren Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße (K9751) / Sudetenstraße (L597), eingesetzt. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Kräfte kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet

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