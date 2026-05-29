POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrradfahrer stürz alleinbeteiligt; Rettungshubschrauber im Einsatz, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Freitagnachmittag gegen 15:20 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Fahrrad von der Ketscher Rhein-Insel kommend über eine Brücke. Dabei übersah er eine geschlossene Schranke und stürzte kopfüber zu Boden. Wie schwer sich der Mann dabei verletzte, ist derzeit noch unklar. Für die Unfallaufnahme befinden sich derzeit Polizei und Rettungskräfte, unter anderem ein Rettungshubschrauber, im Einsatz.
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