Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei nimmt Exhibitionisten fest - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Im Laufe des Mittwochs und des Donnerstags meldeten mehrere Passanten einen Mann, der mit heruntergelassener Hose im Bereich an der Seckenheimer Landstraße unweit der Haltestelle Neuostheim stand. Dabei soll er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine Überprüfung der Örtlichkeiten durch die Polizei führt zunächst nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen. Jedoch konnten Beamtinnen und Beamte des Polizeipostens Neuostheim/Flughafen am Freitagmorgen um kurz nach 9 Uhr einen Tatverdächtigen feststellen und vorläufig festnehmen. Der 25-jährige Mann muss sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und exhibitionistischer Handlungen verantworten.

Die Polizei bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0621/ 4236638 beim Polizeiposten Neuostheim/Flughafen zu melden.

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