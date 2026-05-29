Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 25-Jähriger und 29-Jähriger wegen dem unerlaubten gewerbsmäßigen Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und Arzneimitteln in Untersuchungshaft

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren erlassen. Ihnen wird das gewerbsmäßige Handeltreiben mit Arzneimitteln und Cannabis vorgeworfen. Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2026 und dem 26.05.2026 sollen die beiden Tatverdächtigen mindestens fünfmal im Bereich der Kurfürstenanlage Marihuana sowie verschreibungspflichtiges Pregabalin und Xaretto an unterschiedliche Personen gewinnbringend verkauft haben.

Bei den 25 und 29 Jahre alten Männern konnten im Rahmen der polizeilichen Einsatzmaßnahmen etwa 3,3 Gramm Marihuana sowie 125 Euro Bargeld festgestellt werden. In einem Versteck konnten durch die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte weiterhin 19,2 Gramm Marihuana, 3,1 Gramm Haschisch, 85 Tabletten Pregabalin sowie 13 Tabletten Xarelto aufgefunden werden. Am 26.05.2026 wurden die beiden Männer durch Einsatzkräfte im Bereich der Kurfürstenanlage festgenommen und am Donnerstag, dem 28.05.2026, dem Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt werden. Er erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle wegen des gewerbsmäßigen und gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Arzneimitteln. Nach Eröffnung der Haftbefehle wurden diese in Vollzug gesetzt. Im Anschluss wurden die Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ein weiterer 18-jähriger Tatverdächtiger konnte im Rahmen des besonders beschleunigten Verfahrens zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen durch das Amtsgericht Heidelberg verurteilt werden. Am 27.05.2026 gegen 15:40 Uhr beobachteten zivil gekleidete Polizeibeamte einen Drogenverkauf in der Parkanlage. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem Käufer sowie bei dem 18-Jährigen Beutel mit Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Beschuldigte wurde im Anschluss an die Kontrolle in polizeilichen Gewahrsam genommen, um das besonders beschleunigte Verfahren durchzuführen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeireviers Heidelberg-Mitte des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

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