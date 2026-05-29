Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mehrere Personen nach Unfall verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die Casterfeldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer war auf der Brückeswasen unterwegs und wollte seine Fahrt auf die Casterfeldstraße fortsetzen. Ersten Unfallermittlungen zufolge missachtete der 23-Jährige das Rotlicht und kollidierte in der Folge mit dem Ford. Durch den Zusammenstoß wurde der VW von der Straße abgewiesen und kam auf den dortigen Straßenbahnschienen zum Stehen. Der Ford hingegen prallte frontal gegen die Leitplanken. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 23-Jährige sowie seine beiden Mitfahrer wurden leicht verletzt. Auch der 37-Jährige sowie sein Mitfahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr in Richtung Innenstadt bis 23 Uhr gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell