Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es am Friedrichsring gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws und eine Straßenbahn beschädigt wurden.

Ein 28-jähriger Audi-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf dem Friedrichsring in Richtung Fressgasse, auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren. Aufgrund eines Rückstaus im Kreuzungsbereich musste er sein Fahrzeug stark abbremsen, nachdem er die Verkehrssituation zu spät erkannt hatte. Um eine Kollision mit dem vorausfahrenden Fahrzeug zu vermeiden, wechselte der 28-Jährige auf die linke Linksabbiegerspur. Dabei übersah er den dort fahrenden BMW eines 41-jährigen Mannes. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Neben dem BMW befand sich zu diesem Zeitpunkt eine wartende Straßenbahn. Durch die Wucht der Kollision wurde der BMW gegen die Straßenbahn gedrückt.

An beiden Pkw sowie an der Straßenbahn entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

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