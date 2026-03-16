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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Streit im Chemnitzer Hauptbahnhof endet mit An-zeigen

Chemnitz (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr meldete sich eine Zeugin auf dem Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof und berichtete von einem Streit mit Körperverletzung im Bereich der WC Anlage in der Bahnsteigunterführung des Chemnitzer Hauptbahnhofes.

Eine Streife begab sich unmittelbar vor. Als der Beschuldigte die Streife wahrnahm, flüchtete er zunächst. Der 19-jährige russische Staatsangehörige konnte jedoch wenig später durch die Streife am Bahnsteig 1 festgenommen werden. Die Geschädigte, eine 16-jährige ukrainische Staatsangehörige, gab auf Befragen an, dass es sich bei dem 19-Jährigen um ihren Exfreund handeln würde, mit dem sie sich zur Klärung eines Streits im Bahnhof getroffen habe. Dabei kam es erneut zum Streit. Der 19-Jährige habe dabei der 16-Jährigen an den Haaren gezogen und sie mit dem Kopf gegen die Toilettentür geschlagen. Zudem habe er sie mit den Worten "Du Schlampe" beleidigt und ihr gedroht, wenn sie zur Polizei gehe, bekomme sie Probleme. Die Zeugin, eine Be-kannte der 16-Jährigen, welche sich zum Zeitpunkt des Streits in unmittelbarer Nähe befand, bestätigte die Aussagen.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen konnte der Beschuldigte die Dienststelle verlassen. Die 16-Jährige wurde vor Ort an ihre Eltern übergeben.

Gegen den 19-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Nötigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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