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Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: 45-Jähriger nach Kontrolle am Chemnitzer Hauptbahnhof in JVA eingeliefert

Chemnitz (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Samstag gegen 03:30 Uhr am Chemnitzer Hauptbahnhof ein 45-jähriger Deutschen auf. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Münster fest. Er war vom Amtsgericht Dülmen wegen vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 3900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 65 Tagen verurteilt worden. Zur weiteren polizeilichen Bearbeitung wurde der 45-Jährige zum Revier verbracht.

Bei der dortigen Durchsuchung der Person fanden die Beamten ein Cuttermesser sowie eine Geldkarte, welche nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Es erfolgte die Sicherstellung des Messers und der Geldkarte.

Da der 45-Jährige die offene Geldsumme in Höhe von 3900 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er in die JVA eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

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