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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:40 Uhr, meldete ein Zeuge eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Schloßstraße. Bei Eintreffen der Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Wiesloch konnte lediglich ein 43-Jährige vor Ort festgestellt werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 43-Jährige an seiner Wohnung durch einen 47-jährigen Mann aus bislang noch unbekannten Gründen mit einem Schlagstock angegriffen worden sein. Nachdem der 43-Jährige seinem Kontrahenten den Schlagstock abnehmen konnte, verlagerte sich die Auseinandersetzung im weiteren Verlauf auf die Straße. Dort verletzte der 47-Jährige den 43-Jährigen mit einem Messer leicht am Arm. Der 47-Jährige flüchtete im Anschluss daran von der Örtlichkeit. Die Verletzung wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Eine Verbringung in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Flüchtende in der Ösingerstraße angetroffen und festgenommen werden. Bei ihm konnte eine leichte Verletzung am Handgelenk festgestellt werden. Die Männer wurden für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht, wonach sie nach Beendigung der Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurden. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind bislang unbekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06222 / 57090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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