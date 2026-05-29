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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Wohnhaus, PM Nr. 1

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es aufgrund eines Kellerbrandes im Ulmenweg zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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