POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Wohnhaus, PM Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in der Katharinenstraße im Mannheimer Stadtteil Neckarau. Der Mann begab sich auf direktem Wege hinter den Tresen und forderte von einem Angestellten unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, hielt der Unbekannte ein Messer in der Hand. Mit einem erbeuteten ...

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