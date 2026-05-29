POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Wohnhaus, PM Nr. 1
Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Kellerbrandes im Ulmenweg zum Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Das genaue Ausmaß ist derzeit noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.
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