Zollfahndungsamt Hannover

ZOLL-H: ZOLL deckt organisierten Zigarettenschmuggel in Ostwestfalen-Lippe auf

Festnahmen und Durchsuchungen, umfangreiche Sicherstellungen, mutmaßlicher Steuerschaden: mehr als 7 Millionen Euro

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Hannover/Detmold/Oberursel - Umfangreiche Beweismittel, darunter unversteuerte Zigaretten, hat der ZOLL in den Morgenstunden des 11. März 2026 in einer konzertierten Aktion an mehreren Orten in Ostwestfalen-Lippe sowie in Oberursel im Taunus bei Durchsuchungsmaßnahmen gesichert. Die Einsatzkräfte nahmen darüber hinaus drei Personen fest.

Bei den drei festgenommenen Personen, allesamt rumänische Staatsangehörige, handelt es sich um zwei Männer im Alter von 43 und 47 Jahren und eine 31-jährige Frau. Sie wurden inzwischen dem Haftrichter vorgeführt, der für alle drei die Untersuchungshaft anordnete.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, bereits seit 2024 in großem Ausmaß illegalen Handel mit unversteuerten Zigaretten betrieben zu haben. Die Zollfahnder gehen davon aus, dass die Beschuldigten in dem Zeitraum fast 40 Millionen Stück in Ostwestfalen-Lippe umgeschlagen haben. Hierzu sollen sie gemeinsam mit weiteren Mittätern in Detmold und Lemgo Lagermöglichkeiten angemietet haben, über die dann der Schwarzhandel der -mutmaßlich gefälschten- Zigaretten abgewickelt worden sein soll.

Bei den insgesamt neun Durchsuchungen am Mittwoch stellten die Einsatzkräfte unter anderem rund 37.500 illegale Zigaretten, 12.500 Euro Bargeld, eine Geldzählmaschine, zahlreiche Smartphones und weitere elektronische Beweismittel sicher. Außerdem wurden 110 Gramm Marihuana beschlagnahmt und ein Fahrzeug der Oberklasse eingezogen.

"Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen gehen wir von einem Steuerschaden von mehr als 7 Millionen Euro aus", erklärt Monika Dennhardt, Leiterin des Zollfahndungsamtes Hannover.

"Die bisherigen Ermittlungen zeigen, dass wir es hier mit organisierten kriminellen Strukturen zu tun hatten" ergänzt Dennhardt und fügt hinzu: "Wer Tabakwaren aus illegalen Quellen konsumiert, dem muss klar sein, dass er solche kriminellen Strukturen dadurch mitfinanziert."

Bei den Maßnahmen am Mittwoch waren insgesamt rund 100 Kräfte im Einsatz, darunter auch eine Spezialeinheit des Zolls.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Hannover im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld (hier: Schwerpunktabteilung für die Bearbeitung besonders umfangreicher Wirtschafts- und Korruptionsstrafsachen und herausgehobener Verfahren der organisierten Kriminalität und für Vermögensabschöpfung) dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hannover, übermittelt durch news aktuell