Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit Motorrad

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der L722 gegen 19:00 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde.

Ein 24-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW-Motorrad auf der L722 von Speyer kommend in Richtung Hockenheim. Vor diesem fuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug. Wenige Meter vor der Abfahrt auf die Autobahn 61 musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Durch die Kollision verletzte sich der Mann leicht an Armen und Beinen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde dieser durch den Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Hockenheim wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

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