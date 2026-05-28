Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ladendieb festgenommen; Detektiv durch Unbeteiligte verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag konnte ein Detektiv eines Drogeriegeschäfts gegen 18:00 Uhr im K Quadrat einen flüchtigen Ladendieb einholen und vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme und dem nachfolgenden Geschehen wurden mehrere Personen leicht verletzt.

Ein 57-jähriger Mann entnahm in einem Drogeriemarkt zwei Hygieneartikel aus dem Regal und steckte diese in seinen mitgebrachten Rucksack. Anschließend verließ er das Ladengeschäft, ohne zu bezahlen. Der 37-jährige Ladendetektiv konnte dies beobachten und eilte dem Mann nach, um ihn darauf anzusprechen. Der Mann flüchtete zu Fuß, konnte jedoch durch den Detektiv eingeholt und festgehalten werden. Gegen das Festhalten wehrte sich der 57-Jährige mit Schlägen und versuchte, sich loszureißen. Durch das Gerangel kamen beide zu Fall. Der 57-Jährige ergriff daraufhin mitsamt dem Diebesgut erneut die Flucht. Wiederum konnte der Detektiv den Mann einholen und ihn am Boden liegend festhalten.

Auf das Geschehen wurden mehrere Passanten aufmerksam. Unter anderem zwei Männer im Alter von 22 und 58 Jahren, welche plötzlich und unvermittelt den Detektiv attackierten und durch Schläge auf den Hinterkopf verletzten.

Der 57-jährige Mann erlitt durch die Rangelei mehrere Schürfwunden. Der 37-Jährige erlitt ebenfalls Schürfwunden und durch die Schläge gegen den Kopf Schwindelgefühl, weshalb er zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht wurde.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen gegen den 57-Jährigen wegen des räuberischen Diebstahls aufgenommen. Die beiden Männer im Alter von 22 und 58 Jahren müssen sich nun wegen der gefährlichen Körperverletzungen verantworten.

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