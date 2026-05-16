POL-PPKO: Nach Entwendung eines Fahrzeugs in Hessen und Verfolgungsfahrt bis nach Montabaur: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Polizei sucht Zeugen
Koblenz (ots)
Mit Verweis auf die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6275892) bittet die Polizei Zeugen, die vergangenen Donnerstag entsprechende Vorgänge im Bereich der A3 von Limburg kommend in Richtung Köln beobachtet haben oder gar von dem Fahrer eines schwarzen VW-Golf mit OF-Kennzeichen gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.
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