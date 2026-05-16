POL-PPKO: Nach Entwendung eines Fahrzeugs in Hessen und Verfolgungsfahrt bis nach Montabaur: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Polizei sucht Zeugen

Nürburgring (ots) - Das Polizeipräsidium Koblenz gibt Hinweise zur Verkehrslage am und rund um den Ring. Das mehrtägige Motorsportereignis findet offiziell vom 14. bis 17. Mai 2026 auf der Nordschleife sowie der Grand-Prix-Strecke statt. Wie auch in den Vorjahren sind bereits am Wochenende vor der Veranstaltung viele Motorsportbegeisterte zu der Veranstaltung ...

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