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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nach Entwendung eines Fahrzeugs in Hessen und Verfolgungsfahrt bis nach Montabaur: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Mit Verweis auf die Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6275892) bittet die Polizei Zeugen, die vergangenen Donnerstag entsprechende Vorgänge im Bereich der A3 von Limburg kommend in Richtung Köln beobachtet haben oder gar von dem Fahrer eines schwarzen VW-Golf mit OF-Kennzeichen gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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