Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Bad Ems - Größerer Polizeieinsatz im Schleusenbereich der Polizeiinspektion Bad Ems

Koblenz (ots)

Am heutigen Dienstagabend kam es gegen 19.30 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Bad Ems. Im dortigen Schleusenbereich randalierte eine männliche, 45-jährige Person aus Bad Ems. Zwischenzeitlich hielt die Person dabei ein etwa 30 cm langes Messer in der Hand und schlug im ansonsten leeren Schleusenbereich um sich. Die Person konnte zunächst im Schleusenbereich durch Schließung der Zwischentüren festgesetzt werden. Nach Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte anderer Dienststellen konnte der Mann im Schleusenbereich um 20.00 Uhr widerstandslos festgenommen werden.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Es wird derzeit geprüft, ob im Schleusenbereich ein Sachschaden entstanden ist.

Wir bitten um Verständnis, dass zur Motivlage der Person noch keine näheren Angaben gemacht werden können. Hinweise auf eine politisch/extremistische Motivation liegen derzeit nicht vor.

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