Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Größerer Polizeieinsatz in Sinzig - Geiselnahme in Bank - 3. Folgemeldung

Koblenz (ots)

Soeben wurde die Bank sowie die im Gebäude befindlichen Wohneinheiten in Sinzig durch Spezialkräfte der Polizei betreten und nach potentiellen Tätern durchsucht. Hierbei konnten zwei Personen unverletzt aus einem verschlossenen Raum befreit werden. Nunmehr stellt sich die Lage derart dar, dass sich der oder die Täter unmittelbar nach Einschließen der Personen in den Tresorraum auf bislang nicht bekanntem Weg vom Tatort entfernt hat bzw. haben.

Die Polizei stellt klar, dass der Schutz möglicher Opfer mit Beginn der Lage oberste Priorität hat.

Eine weitere Folgemeldung ist in Vorbereitung.

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