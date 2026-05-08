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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Größerer Polizeieinsatz in Sinzig

Koblenz (ots)

Derzeit befinden sich zahlreiche Polizeikräfte im Bereich Sinzig im Einsatz. Aufgrund der noch unklaren Lage bitten wir zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums ist auf dem Weg und später vor Ort und unter 0261-103 50020 erreichbar ( H. Fachinger)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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