Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Größerer Polizeieinsatz in Sinzig

Koblenz (ots)

Derzeit befinden sich zahlreiche Polizeikräfte im Bereich Sinzig im Einsatz. Aufgrund der noch unklaren Lage bitten wir zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums ist auf dem Weg und später vor Ort und unter 0261-103 50020 erreichbar ( H. Fachinger)

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