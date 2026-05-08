Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Größerer Polizeieinsatz in Sinzig - 2. Folgemeldung

Koblenz (ots)

Update Geisellage Sinzig

Derzeit ist von mehreren Tätern und Geiseln in der Bank auszugehen. Hierzu wird nachberichtet. Bei einer Geisel handelt es sich um den Fahrer eines Geldtransporters.

Die Lage ist derzeit statisch.

Im Rahmen des Einsatzes wurden auch umfangreiche Absperrmaßnahmen durchgeführt. Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, besteht zum derzeitigem Stand keine Gefahr.

Wir bitten darum, keine ungeprüften Mitteilungen über die sozialen Netzwerke zu verbreiten. Die Polizei berichtet regelmäßig nach.

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