Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Größerer Polizeieinsatz in Sinzig - Folgemeldung/Hinweis für Medien

Koblenz (ots)

Mit Verweis auf die Erstmeldung teilt die Polizei mit, dass Herr Fachinger, Pressestelle Polizei Koblenz, am Pfarrheim in der Zehnthofstraße 9 in Sinzig zu erreichen ist.

Heute Morgen wurde die Polizei gegen 09.00 Uhr über eine Geiselnahme in einer Volksbankfiliale in Sinzig-Innenstadt informiert. Nach wie vor laufen umfangreiche Maßnahmen im Bereich Sinzig.

Es wird nachberichtet.

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