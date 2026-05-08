Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Geisellage in Bankfiliale in Sinzig- vorläufige Abschlussmeldung

Koblenz (ots)

Mit Verweis auf die bisher veröffentlichten Meldungen teilt die Polizei mit, dass die Kriminaldirektion Koblenz zwischenzeitlich federführend mit den Ermittlungen beauftragt wurde. Hierzu zählen neben Spurensicherungsmaßnahmen auch umfangreiche Zeugenbefragungen. Zum derzeitigen Stand kann davon ausgegangen werden, dass mindestens ein männlicher Täter, ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einem weißen Overall (ähnlich "Imkeranzug") gegen 09 Uhr den Mitarbeiter eines Geldtransportunternehmens abgepasst und diesem ein mitgeführtes Behältnis mit Bargeld entwendet hat. Im Anschluss wurden zwei Personen, u.a. der Mitarbeiter des Transportunternehmens, durch den oder die Täter in einem separaten Raum in der Bankfiliale eingeschlossen. Vermutlich noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte dürfte/n der/die Täter das Objekt verlassen haben. Da bei erstem Eintreffen der Polizei unmittelbar nach Meldungseingang nicht feststand, ob sich noch Täter im Objekt befinden, wurde das Objekt weiträumig abgesperrt und Spezialkräfte angefordert, auch zum Schutz von möglichen Zeugen im Gebäude. Neben den organisatorischen Maßnahmen an der Bank erfolgten zeitgleich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet. Im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Geschehen wurde festgestellt, dass z.T. irreführende Meldungen im Internet kursierten. In einem Video wurde gezeigt, wie ein Mann von Spezialkräften aus der Filiale geleitet wurde. Hierbei handelte es sich um eine der beiden Personen, die durch den/die Täter eingeschlossen worden waren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261- 92156 390 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

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