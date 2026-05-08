Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Geschwindigkeitskontrollen in der Straße Kielseng - Polizei stoppt mutmaßliches Straßenrennen

Flensburg (ots)

In den Abendstunden des 07.05.2026 kontrollierte das 1. Polizeirevier Flensburg den Fahrzeugverkehr in der Straße Kielseng in Flensburg. In knapp zwei Stunden stellten die Beamten dabei sieben erhebliche Tempoverstöße mit Geschwindigkeiten von 70 bis 122 km/h bei erlaubten 50 km/h fest.

Die zu schnellen Fahrer erwarten nun Bußgelder von 70 EUR bis 1600 EUR (plus zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot). Gegen zwei Fahrzeugführer wurden Anzeigen wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens gefertigt, die Führerscheine der beiden Fahrer wurden beschlagnahmt. Zusätzlich wurden während der Kontrolle zwei Handyverstöße geahndet.

Der Straßenzug Kielseng / Ziegeleistraße inklusive des dortigen Tunnels steht polizeilich im Fokus, da die Strecke besonders abends und am Wochenende von hoch motorisierten und zum Teil modifizierten Fahrzeugen genutzt wird, die immer wieder durch starke Beschleunigungsmanöver und Geschwindigkeitsüberschreitungen auffallen. Der dadurch entstehende Lärm führte in der Vergangenheit bereits zu Beschwerden von Anwohnern der umliegenden Wohnhäuser.

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