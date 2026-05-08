Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Kreis Nordfriesland veröffentlicht

Kreis Nordfriesland (ots)

Die Polizeidirektion Flensburg hat den Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Bereich des Kreises Nordfriesland veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über das Verkehrsunfallgeschehen des Jahres 2025 im Vergleich zu den Vorjahren. Die Auswertung erfolgte schwerpunktmäßig nach Art der Verkehrsbeteiligung und nach Risikogruppen.

Das Verkehrsunfallgeschehen wird durch die Polizei laufend ausgewertet, um zeitnah Unfallschwerpunkte erkennen zu können und in der Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden sowie des Landesbetriebs Verkehr notwendige Lösungen zu erarbeiten.

Im abgelaufenen Jahr 2025 ist im Kreis Nordfriesland im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang der Zahl der Verkehrsunfälle um 0,4 % festzustellen. Die Gesamtzahl verringerte sich von 4.851 auf 4.834.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden ist von 830 auf 880 im Jahr 2025 gestiegen. Der Anteil der Verkehrsunfälle mit Verletzten am Gesamtgeschehen beläuft sich im Kreis Nordfriesland auf ca. 18 %. Die Zahl der aufnahmepflichtigen Verkehrsunfälle insgesamt ist von 1.240 auf 1.253 leicht gestiegen. Neben den Verkehrsunfällen mit Personenschaden zählen zu dieser Gruppe Verkehrsunfälle, die bedeutende Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten als Ursache haben.

Mit ca. 74 % (3.581) der Unfälle sind nach wie vor die aufnahmefreien Unfälle der Kategorie S3 am häufigsten erfasst worden.

Der ausführliche Verkehrssicherheitsbericht steht als Download zur Verfügung:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Flensburg/flensburg_index

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter des Sachgebietes 1.3, Herr Meemken, am Montag (11.05.2026) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch unter 0461-4842130 oder per Mail unter sg13.flensburg.pd@polizei.landsh.de zur Verfügung.

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