Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Verkehrssicherheitsbericht 2025 für die Stadt Flensburg veröffentlicht

Flensburg (ots)

Die Polizeidirektion Flensburg hat den Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Bereich der Stadt Flensburg veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über das Verkehrsunfallgeschehen des Jahres 2025 im Vergleich zu den Vorjahren. Die Auswertung erfolgte schwerpunktmäßig nach Art der Verkehrsbeteiligung und nach Risikogruppen.

Das Verkehrsunfallgeschehen wird durch die Polizei laufend ausgewertet, um zeitnah Unfallschwerpunkte erkennen zu können und in der Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden sowie des Landesbetriebs Verkehr notwendige Lösungen zu erarbeiten.

Im abgelaufenen Jahr 2025 ist in der Stadt Flensburg im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Zahl der Verkehrsunfälle um 5 % festzustellen. Die Zahl verringerte sich von 2.915 auf 2.770. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden ist von 390 auf 400 Verkehrsunfälle im Jahr 2025 gestiegen. Der Anteil der Verkehrsunfälle mit Verletzten am Gesamtunfallgeschehen beträgt in Flensburg 13 %.

Die Zahl der aufnahmepflichtigen Verkehrsunfälle ist insgesamt von 539 auf 545 gestiegen. Das ist eine Zunahme von 1,1 %. Neben den Verkehrsunfällen mit Personenschaden zählen Verkehrsunfälle, die bedeutende Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten als Ursache haben, dazu. Mit 82 % (2.473) der Unfälle sind nach wie vor die aufnahmefreien Unfälle der Kategorie S3 am häufigsten erfasst worden. Die Unfallzahlen sind im Bereich der Ursachen Alkohol und Drogen deutlich gestiegen, vor allem im Bereich Ursache Alkohol. Hier wurde ein Anstieg von 22 auf 47 Unfälle registriert.

Der ausführliche Verkehrssicherheitsbericht steht als Download zur Verfügung:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Flensburg/flensburg_index

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter des Sachgebietes 1.3, Herr Meemken, am Montag (11.05.2026) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch unter 0461-4842130 oder per Mail unter sg13.flensburg.pd@polizei.landsh.de zur Verfügung.

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