Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Kreis Schleswig-Flensburg veröffentlicht

Kreis Schleswig-Flensburg (ots)

Die Polizeidirektion Flensburg hat den Verkehrssicherheitsbericht 2025 für den Bereich des Kreises Schleswig-Flensburg veröffentlicht. Der Bericht gibt einen Überblick über das Verkehrsunfallgeschehen des Jahres 2025 im Vergleich zu den Vorjahren. Die Auswertung erfolgte schwerpunktmäßig nach Art der Verkehrsbeteiligung und nach Risikogruppen.

Das Verkehrsunfallgeschehen wird durch die Polizei laufend ausgewertet, um zeitnah Unfallschwerpunkte erkennen zu können und in der Zusammenarbeit mit den Straßenverkehrsbehörden sowie des Landesbetriebs Verkehr notwendige Lösungen zu erarbeiten.

Im abgelaufenen Jahr 2025 ist im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang der Verkehrsunfallzahlen insgesamt um 2 % festzustellen. Die Zahl sank von 5.982 auf 5.876.

Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden (VU P) ist mit 731 Verkehrsunfällen im Jahr 2025 leicht gesunken. Der Anteil der Verkehrsunfälle mit Verletzten am Gesamtgeschehen beläuft sich im Kreis Schleswig-Flensburg auf 12,4 %.

Die Zahl der aufnahmepflichtigen Verkehrsunfälle insgesamt ist von 1.206 auf 1.175 leicht gesunken. Neben den Verkehrsunfällen mit Personenschaden zählen zu dieser Gruppe Verkehrsunfälle, die bedeutende Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten als Ursache haben.

Mit ca. 80 % (4.701) der Unfälle sind die aufnahmefreien Verkehrsunfälle der Kategorie S3 zahlenmäßig ähnlich stark am Unfallgeschehen beteiligt wie im Vorjahr.

Der ausführliche Verkehrssicherheitsbericht steht als Download zur Verfügung:

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Flensburg/flensburg_index

Für Rückfragen steht Ihnen der Leiter des Sachgebietes 1.3, Herr Meemken, am Montag (11.05.2026) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr telefonisch unter 0461-4842130 oder per Mail unter sg13.flensburg.pd@polizei.landsh.de zur Verfügung.

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