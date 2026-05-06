POL-FL: Amrum: Klarmeldung Netzausfall
Amrum (ots)
Die Arbeiten am heutigen Tag (06.05.2026), die zur Unterbrechung der Festnetz- und Internetverbindung auf der gesamten Insel Amrum führten, sind nun beendet. Die Notrufnummern 110 und 112 sind wieder über das Festnetz erreichbar. Notrufe aus dem Mobilfunk waren von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.
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