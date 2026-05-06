POL-FL: Amrum: Klarmeldung Netzausfall

Wyk auf Föhr (ots) - Die Polizei warnt vor betrügerischen Spendenaufrufen für das Tierhuus Insel Föhr e.V.. Die Tier- und Wildtierauffangstation auf der Insel finanziert sich durch Einnahmen aus Spenden. So wurde der Verein darauf aufmerksam, dass auf sozialen Medien zu Spenden aufgerufen wird, jedoch nicht die Kontodaten des Tierhuus angegeben werden. Daher ist ...

mehr