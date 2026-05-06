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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Amrum: Klarmeldung Netzausfall

Amrum (ots)

Die Arbeiten am heutigen Tag (06.05.2026), die zur Unterbrechung der Festnetz- und Internetverbindung auf der gesamten Insel Amrum führten, sind nun beendet. Die Notrufnummern 110 und 112 sind wieder über das Festnetz erreichbar. Notrufe aus dem Mobilfunk waren von den Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Franziska Jurga
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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