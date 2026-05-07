Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Fahrdorf (SL-FL): Brand eines Einfamilienhauses; 45Jähriger verstorben

Fahrdorf (ots)

Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Fahrdorf heute Morgen (07.05.2026) konnte sich eine Person aus dem Gebäude retten, eine weitere wurde jedoch noch im Objekt vermutet und später tot aufgefunden.

Gegen 06.00 Uhr wurde der Brand in der Straße Fährheit gemeldet. Vor Ort stand das Obergeschoss des zweigeschössigen Einfamilienhauses in Vollbrand. Ein 74jähriger Bewohner konnte das Gebäude verlassen, der 45jährige Sohn befand sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch in dem Haus. Weitere Personen waren dort nicht gemeldet.

Der 45jährige Fahrdorfer wurde zu einem späteren Zeitpunkt durch die Freiwillige Feuerwehr leblos im Haus aufgefunden, geborgen und verstarb noch vor Ort. Der Vater des Verstorbenen wurde nach derzeitigen Erkenntnissen durch den Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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