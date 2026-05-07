Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Fahrerin kollidiert mit parkenden Pkw; Alkoholtest ergibt über 3 Promille

Flensburg (ots)

Am heutigen Morgen (07.05.2026), gegen 08.35 Uhr, befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Pkw die Straße "Am Lautrupsbach" in Richtung "Hafendamm". Dabei stieß ihr Mazda mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Renault zusammen. Im Rettungswagen vernahmen die aufnehmenden Beamten des 1. Polizeireviers Flensburg Alkoholgeruch bei der Frau. Ein Vortest ergab über 3 Promille.

Die Flensburgerin wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht, wo ihr die Blutprobe entnommen wurde. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen die Fahrerin wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss ermittelt.

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