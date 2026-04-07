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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Versuchter Einbruch - Infotafeln beschädigt - Sachbeschädigung auf Schulgelände - Fensterscheiben eingeworfen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Hosenfeld. Zwischen Freitag (03.04.) und Samstag (04.04.) besprühten Unbekannte ein Scheunentor in der Straße "Am Bildstock" im Ortsteil Jossa mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fensterscheiben eingeworfen

Gersfeld. Im Zeitraum von Freitag (27.03.) bis Donnerstag (02.04.), 18 Uhr, warfen Unbekannte zwei Fensterscheiben eines Gebäudes in der Schloßstraße ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Kalbach. Unbekannte zerstörten im Zeitraum von Montag (30.03.) bis Samstag (04.04.) das Fenster eines Schulgebäudes in der Straße "Gemeindezentrum" im Ortsteil Mittelkalbach. Es ist ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Eichenzell. Am Donnerstag (02.04.), gegen 20 Uhr, wurde festgestellt, dass auf einem Schulgelände in der Straße "Am Forsthaus" mehrere Mülltonnen brennen. Insgesamt wurden durch den Brand drei Mülltonnen zerstört, sodass ein Sachschaden von etwa 1.250 Euro entstand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Infotafeln beschädigt

Künzell. Im Zeitraum von Samstag (28.03.) bis Samstag (04.04.) beschädigten Unbekannte in der Josef-Kentenich-Straße im Ortsteil Dietershausen zwei dort aufgestellte Infotafeln, sowie einen Baum. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Petersberg. Zwischen Mittwoch (25.02.) und Donnerstag (02.04.) versuchten Unbekannte eine Hauseingangstür eines Einfamilienhauses in der Brüder-Grimm-Straße aufzuhebeln. Aus derzeit unbekannten Gründen brachen die Täter ihren Versuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Künzell. Von Mittwoch (01.04.) auf Donnerstag (02.04.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Turmstraße. Die Täter durchsuchten die Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Jonas Trabert)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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