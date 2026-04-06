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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zimmerbrand in Leusel

Alsfeld (ots)

Zu einem Gebäudebrand mit "Menschenleben in Gefahr" wurde die Feuerwehr Alsfeld am Ostermontag gegen 12.30 Uhr alarmiert.

Im Stadtteil Leusel kam es demnach zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass alle sechs Bewohner das Haus bereits verlassen hatten.

Während drei Erwachsene unverletzt blieben, wurden drei mutmaßlich ebenfalls unverletzt gebliebene Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht.

Zur Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

Vor Ort waren neben zwei Streifen der Polizei Alsfeld auch Rettungsdienst und Notarzt sowie die Feuerwehren aus Alsfeld und Leusel mit 25 Kräften.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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