Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Eichenzell-Kerzell

Landkreis Fulda (ots)

Am Ostersonntag (05.04.), gegen 18.40 Uhr, befuhr eine 63-jährige BMW-Fahrerin die Landesstraße 3430 von Hattenhof in Richtung Kerzell. Ein 41-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Beide befuhren gleichzeitig eine Engstelle, an der die BMW-Fahrerin bevorrechtigt war. Hierbei kollidierten beide Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Da bei dem Mitsubishi-Fahrer Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK'in Gaschler

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