Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Motorradunfall auf der L3305

Lauterbach (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L3305 zwischen Breungeshain und Ilbeshausen wurde am Nachmittag des Ostermontag ein 35-jähriger Mann aus Florstadt tödlich verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der Kradfahrer mit seiner Ducati gegen 14.30 Uhr alleine besetzt die benannte Örtlichkeit aus Richtung Breungeshain kommend, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und nach rechts in die Leitplanken geriet.

Hierbei zog sich der Mann so schwere Verletzungen zu, dass ein hinzugezogener Notarzt nicht mehr helfen konnte und der Mann noch an der Unfallstelle verstarb.

Durch die Staatsanwaltschaft Gießen wurde ein Gutachter mit der Rekonstruktion des Geschehens beauftragt.

Der Gesamtschaden an Motorrad und Leitplanke wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Vor Ort waren neben zwei Streifen der Polizei Lauterbach ein Rettungshubschrauber aus Gießen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Ilbeshausen, ein Rettungswagen sowie ein Fahrzeug der Feuerwehr Schotten.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen.

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