Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falscher Handwerker erbeutet vierstelligen Geldbetrag - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (14. April 2026) klingelte um 9:50 Uhr ein vermeintlicher Handwerker an der Tür einer Seniorin auf der Hammerstraße und gab an, dass es im Keller einen Rohrbruch gegeben habe. Er sei nun im Auftrag ihres Vermieters gekommen, um die Wasserleitungen im Badezimmer zu überprüfen. Er wies die 88-Jährige an, den Wasserhahn in der Dusche aufzudrehen und diesen im Blick zu behalten. Gleichzeitig schaute er sich ihr Waschbecken an und erklärte ihr, dass eine Dichtung defekt sei und er diese austauschen würde. Der Mann verließ daraufhin die Wohnung, um angeblich eine neue Dichtung aus dem Auto zu holen. Er sagte der Seniorin, sie solle den Wasserhahn derweil nicht aus den Augen lassen. Als der vermeintliche Handwerker nach einigen Minuten nicht mehr auftauchte, suchte die Seniorin nach ihm und stellte fest, dass ihre zuvor verschlossene Wohnzimmertür offenstand. Des Weiteren bemerkte sie, dass ihr Bargeld, welches sie in einer Schatulle aufbewahrt hatte, fehlte. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Sie beschrieb den Mann als 30 bis 40 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Er hatte eine normale Statur, dunkle Haare, trug keinen Bart und keine Brille. Er trug dunkelblaue Jeans, ein dunkles Oberteil und eine dunkelblaue Kappe. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden.

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