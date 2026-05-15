POL-PPKO: Rennerod, B54 - Pkw verunfallt und gerät in Brand
Rennerod (ots)
Derzeit befinden sich Polizei und Feuerwehr im Einsatz bei einem verunfallten Pkw, der nach einer Kollision mit einer Mauer in der Ortslage Rennerod in Brand geraten ist.
Anwohner werden gebeten, den Bereich der Hauptstraße zu umfahren. Es wird gebeten, von Nachfragen abzusehen - es wird nachberichtet.
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