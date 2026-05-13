Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht unmittelbar bevor

Nürburgring (ots)

Das Polizeipräsidium Koblenz gibt Hinweise zur Verkehrslage am und rund um den Ring.

Das mehrtägige Motorsportereignis findet offiziell vom 14. bis 17. Mai 2026 auf der Nordschleife sowie der Grand-Prix-Strecke statt. Wie auch in den Vorjahren sind bereits am Wochenende vor der Veranstaltung viele Motorsportbegeisterte zu der Veranstaltung angereist. Insbesondere zu den Hauptanreisezeiten kann es zu Verkehrsstörungen rund um den Nürburgring, den Zufahrtswegen und im Stadtgebiet Adenau kommen.

Aufgrund der Veranstaltung und dem damit verbundenen Andrang an Menschenmassen, sowie dem dichten Verkehrsaufkommen besteht sowohl rund um den Nürburgring als auch auf den Park- und Campingflächen erhöhte Unfallgefahr. Aus diesem Grund weist die Polizei zur Vermeidung von Unfällen die Fahrzeugführer darauf hin auch auf dem Gelände ihre besondere Sorgfalt beim Führen eines Fahrzeugs nicht außer Acht zu lassen. Darüber hinaus wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Camping- und Parkflächen um öffentlichen Verkehrsraum handelt und Verkehrsverstöße die insbesondere im Zusammenhang mit dem Konsum von Alkohol oder Drogen stehen durch die Polizei geahndet werden.

Um größere Staubildung zu vermeiden wird die Polizei im Rahmen eines Sondereinsatzes vor Ort sein und aktuelle Informationen über den öffentlichen WhatsApp-Kanal des Polizeipräsidiums Koblenz kommunizieren. Für Presseauskünfte stehen Mitarbeiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz sowohl am Samstag als auch am Sonntag unter der folgenden Erreichbarkeit zur Verfügung: Oliver Jutz, 0261-103 50021 und Jürgen Fachinger, 0261-103 50020.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell