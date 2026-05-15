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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Entwendung eines Fahrzeugs und Verfolgungsfahrt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Neu-Isenburg / Montabaur (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach der gestrigen Festnahme eines 18 Jahre alten Tatverdächtigen im rheinlandpfälzischen Montabaur (es wurde berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6275103) hat ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Offenbach auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - am Freitag einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen und diesen in Vollzug gesetzt. Der Tatverdächtige wurde nunmehr in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tat - dauern an.

Die Ermittler bitten nach wie vor um Hinweise. Verkehrsteilnehmer, die durch die mutmaßliche Fahrweise des Tatverdächtigen gefährdet worden sein könnten, und weitere Zeugen, die im Sachzusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zu richten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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