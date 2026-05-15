Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Denkmal beschädigt: Wer hat etwas gesehen?; Unbekannter entblößte sich vor Kind: Kriminalpolizei bittet um Hinweise; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Denkmal beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(lei) Auf der Suche nach dem oder den Verantwortlichen einer Sachbeschädigung in der Borngasse sucht die Polizei Zeugen der Tat. Diese ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 12 Uhr. Ein oder mehrere Unbekannte hatten dort ein Denkmal mit Schriftzügen in schwarzer Farbe beschmiert. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Unbekannter entblößte sich vor Kind: Kriminalpolizei bittet um Hinweise - Freigericht

(lei) Die Kriminalpolizei aus Hanau ermittelt derzeit wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt und sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Dienstagnachmittag im Ortsteil Somborn zugetragen hat. Dort, so die bisherigen Informationen, war ein neunjähriges Mädchen in der Bonifatiusstraße, unweit eines Kinderspielplatzes, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr einem 40 bis 50 Jahre alten Mann begegnet. Der als ungepflegt beschriebene Unbekannte mit schulterlangen, "zotteligen" Haaren habe seine Jogginghose und Unterhose heruntergezogen, als er dem Kind entgegenlief. Dabei spielte er mit einer Hand an seinem Geschlechtsteil herum und blickte sie an, ehe er sich entfernte. Wer weitere Hinweise zu dem Mann geben kann, wendet sich bitte an die Kripo-Hotline 06181 100-123.

3. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung: Gegenstände angezündet - Linsengericht

(fg) Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und sucht zwei Jugendliche auf E-Scootern. Ob diese für den Brand verantwortlich sind, der durch die Feuerwehr am Donnerstag gelöscht werden musste, steht bislang nicht fest. Eine Zeugin hatte das Duo mit jugendlichem Alter kurz nach der Brandentstehung gegen 18.35 Uhr davonfahren sehen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unbekannte Gegenstände auf einem Container für Schuhe in der Straße "Am Sandacker" (einstellige Hausnummern) angezündet. Aufgrund dessen entstand auch Sachschaden am Gebäude eines dortigen Einkaufsmarktes. Insgesamt wird der Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung und die beiden Jugendlichen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Scheibe eingeschlagen und Handtasche gestohlen: Zeugen gesucht! - Nidderau

(fg) Unbekannte haben am Mittwochmorgen, gegen 1 Uhr, die Scheibe eines in der Vorderstraße (einstellige Hausnummern) geparkten Kleinwagens eingeschmissen und im weiteren Verlauf die Handtasche geklaut. Die Eigentümerin befand sich zum Tatzeitpunkt unweit entfernt und nahm das Einschlagen der Scheibe akustisch war. Kurz zuvor waren ihr zwei Personen begegnet, die für den Diebstahl verantwortlich sein könnten. Es waren zwei Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren. Beide waren etwa 1,80 Meter groß und komplett dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Fünf Schulfahrräder aus Schule gestohlen: Polizei sucht Zeugen - Bad Orb

(lei) Diebe haben in den vergangenen Tagen aus einer Schule im Burgring in Bad Orb insgesamt fünf Schulfahrräder im Wert von mehr als 4.000 Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 29. April und Samstag, 9. Mai. Die Polizei in Bad Orb bittet nun um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über eine Außentür in das Schulgebäude. Von dort gingen sie über eine Treppe in das Untergeschoss und öffneten eine unverschlossene Tür zum Abstellraum der Schulfahrräder. Dort entwendeten sie fünf Fahrräder und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Bei den gestohlenen Rädern handelt es sich um Mountainbikes des Modells "Trek Marlin 6" in mattgrüner beziehungsweise metallic-blau-schwarzer Farbgebung. Alle Fahrräder waren mit einem "bikepool"-Aufkleber auf dem Rahmen versehen.

Eines der gestohlenen Fahrräder wurde zwischenzeitlich wieder aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen hatten zwei Jugendliche das Rad an einen weiteren Jugendlichen verschenkt. Dessen Mutter informierte daraufhin die Schule und übergab das Fahrrad. Die beiden Unbekannten waren etwa 16 bis 21 Jahre alt. Einer, so die bei den Beamten geäußerte Beschreibung, hatte einen leicht dunklen Hautton, einen leichten Bart und war mit einer lila Hose und einem gleichfarbigen Sweatshirt bekleidet. Sein Begleiter hatte blonde Haare und trug schwarze Kleidung.

Die Polizei fragt nun:

- Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schule im Burgring beobachtet?

- Wer kann Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Fahrräder geben?

- Wer kennt die beschriebenen Jugendlichen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Orb unter der Telefonnummer 06052 9148-0 entgegen.

6. Auf Gehweg angesprochen und Geld gestohlen - Bad Orb

(fg) In der Straße "Am Aubach" im Bereich der einstelligen Hausnummern klaute ein Unbekannter mehrere hundert Euro aus der mitgeführten Geldbörse einer Seniorin. Unter dem Vorwand, Geld wechseln zu wollen, hatte er die Frau am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, angesprochen. Während die Seniorin nach Kleingeld schaute, habe der etwa 50 Jahre alte Mann bereits in die Richtung der Geldbörse gegriffen. Dabei habe die Angesprochene den etwa 1,60 Meter großen Mann, der eine braune Jacke und eine braune Stoffhose trug, abgewiesen. Kurze Zeit später stellte die Bad Orberin fest, dass ihr mehrere hundert Euro fehlten. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

7. Wer sah die Jugendlichen? - Gedroht und Geld abgenommen - Schlüchtern

(fg) In der Unterführung in der Straße "Am Bahnhof" haben sechs Jugendliche am Samstagabend einen 21-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis gestellt und diesen unter der Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Erst nach der Übergabe des Bargeldes ließen die Täter von dem jungen Mann ab. Die Tat ereignete sich zwischen 20.30 Uhr und 20.40 Uhr. Bei den Unbekannten handelte es sich allesamt um Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 15.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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