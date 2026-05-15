Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zügige Festnahme: 22-Jähriger soll drei Autos beschädigt haben; Verdichtungsramme von Baustelle geklaut; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Verdichtungsramme von Baustelle geklaut - Offenbach

(lei) Womöglich schafften Diebe in diesem Fall ihre Beute nicht per Hand davon: Unbekannte haben am Dienstag im Zeitraum einer Stunde von einer Baustelle in der Kettelerstraße (90er-Hausnummern) eine Verdichtungsramme gestohlen. Aufgrund des Gewichts gehen die Beamten davon aus, dass dazu ein Fahrzeug genutzt wurde. Passiert ist der Diebstahl zwischen 10 Uhr und 11 Uhr. Hinweise auf die Langfinger nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Zeugensuche: Jugendliche sprühten mit Reizgas und rannten davon - Offenbach

(fg) An einer Bushaltestelle in der Waldstraße (250er-Hausnummern) gerieten drei junge Männer am Donnerstag, gegen 18.25 Uhr, plötzlich ins Visier unbekannter Täter. Ohne Vorwarnung und ohne erkennbaren Grund setzten die drei Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren Reizgas ein und verletzten die Offenbacher leicht. Anschließend flüchteten die Täter über einen angrenzenden Fußgängerweg in Richtung Hainbach. Zur medizinischen Versorgung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Zügige Festnahme: 22-Jähriger soll drei Autos beschädigt haben - Offenbach

(fg) Polizeibeamte nahmen am frühen Donnerstagmorgen einen 22-Jährigen vorläufig fest, der zuvor drei im Parkhaus City Center (Berliner Straße / 200er-Hausnummern) abgestellte Fahrzeuge mit einem Schlagstock beschädigt haben soll. Aus einem BMW X5 habe der Festgenommene mehrere Wertgegenstände mitgehen lassen; im Rahmen der Fluchtwegabsuche fanden Ordnungshüter mutmaßliches Diebesgut auf. Bei der Durchsuchung des 22 Jahre alten Verdächtigen fand eine Polizeistreife zudem auch einen Fahrzeugschein auf, der zuvor aus einem der Wagen mitgenommen worden war. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Offenbar beabsichtigte der Verdächtige eines der Autos kurzzuschließen, was jedoch misslang. Der Offenbacher, der bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,18 Promille pustete, musste mit zur Wache. Die Oberbekleidung wurde zwecks Spurensicherungsmaßnahmen sichergestellt, eine erkennungsdienstliche Behandlung folgte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Diesel abgezapft: Wer hat etwas gesehen? - Rodgau

(fg) Im Ortsteil Hainhausen in der Hans-Sachs-Straße (einstellige Hausnummern) zapften unbekannte Täter am Dienstagmorgen, zwischen 3.55 Uhr und 4.10 Uhr, Diesel aus dem Tank eines Lastkraftwagens ab. Hierzu beschädigten sie unter anderem einen Tankdeckel. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Lastkraftwagens beobachtet? Hinweise zum Dieseldiebstahl werden unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

5. Werbeanhänger gestohlen: Zeugen gesucht! - Mainhausen

(fg) Einen in der Zellhäuser Straße abgestellten Werbeanhänger haben Unbekannte vergangene Woche gestohlen, weshalb die Kriminalpolizei weiterhin nach Zeugen sucht. Zwischen Mittwochnachmittag (6. Mai) und Donnerstagnachmittag (7. Mai) verschwand der Anhänger, an dem HU-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 132 angebracht waren. Der Anhänger stand auf einem dortigen Parkplatz, der in einen Feldweg führt. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Zeugensuche nach Unfallflucht im Breidertring - Rödermark

(fg) Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Ärztehauses im Breidertring (100er-Hausnummern) am Montagmorgen ermittelt die Polizei und sucht einen bestimmten Hinweisgeber sowie weitere Zeugen. Der namentlich nicht bekannte Zeuge hinterließ am beschädigten Nissan einen Zettel mit dem mutmaßlichen Kfz-Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs. Der Wagen weist nun Schäden im Heckbereich auf, die sich auf insgesamt 1.000 Euro belaufen. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen 9 Uhr und 10.20 Uhr. Der bislang unbekannte Hinweisgeber sowie weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06074 837-0 auf der Wache der Polizeistation in Dietzenbach.

7. Drei Räder aus Tiefgarage gestohlen: Zeugensuche! - Seligenstadt

(fg) Unbekannte sind zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 9 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Würzburger Straße (10er-Hausnummern) eingedrungen und entwendeten aus der dortigen Tiefgarage drei Fahrräder. Hierzu wurden unter anderem Kellerabteile aufgebrochen und die Schlösser zweier gesicherten Räder geknackt. Aus einem Abteil nahmen die Einbrecher ein unabgeschlossenes Rad sowie diverse Flaschen Alkohol mit. Um in die Tiefgarage zu gelangen, hatten die Täter das Garagentor nach oben geschoben.

Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 1 Uhr und 1.15 Uhr, beabsichtigen Täter in einem benachbarten Wohnhaus (20er-Hausnummern) die abgeschlossene Tür zu einem Kellerraum sowie eine Tür zum Treppenhaus aufzuhebeln; dies misslang jedoch. Die Unbekannten machten sich ohne Beute über das zuvor nach oben geschobene Garagentor der Tiefgarage davon.

Aufgrund der Nähe der Tatorte und der Vorgehensweise geht die Kriminalpolizei von einem Zusammenhang aus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 15.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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