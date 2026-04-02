Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall in der Rheingönheimer Straße - Fahrradfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (01.04.2026, gegen 19 Uhr) kam es in der Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Rheingönheimer Straße aus Richtung Wasgaustraße. In Höhe des Guiliniplatzes missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen Radfahrers, der über einen Fahrradweg die Rheingönheimer Straße überquerte. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem sich der 53-Jährige leicht verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 300EUR.

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